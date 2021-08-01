На Львівщині підліток помер у страшних муках – батьки звинувачують лікарів

Батьки впевнені, що якби додзвонитися на «103» вдалося з першого разу, то син би вижив

У Дрогобичі на Львівщині батьки 16-річного хлопця звинувачують медиків у смерті сина. Він проштиркнув ногу металевим парканом, друзі викликали швидку, але чули лише автовідповідач. Коли бригада приїхала, то було вже запізно і хлопець помер. Про це повідомляє «ТСН».

Гліб пішов на день народження до друга. Займався паркуром і хотів показати свої вміння біля паркану. Це закінчилось трагічно. Товариш загиблого Владислав Рупняк каже, що поки він затискав рану Гліба футболкою, друзі одразу почали телефонувати в швидку, але там вмикався автовідповідач і так кілька разів поспіль. А згодом медики ще й уточнювали місце, кудиїм їхати. За 20 хвилин Гліб стік кров’ю та помер.

«В нього на нозі була вирвана до самої кістки діра, повністю тканина розірвана. То була крововтрата і не було ніякої медичної допомоги. Люди зі сторони допомагали, а ті хто мав би то робити – абсолютно ні. Лікар взагалі зі «швидкої» не вийшов, була тільки медсестра. Вона ще сказала, що не хочу туди йти, бо там темно. Якийсь хлопчик підсвічував її фонариком», – каже мама Гліба Алла Гаркуша.

Жінка впевнена, що якби додзвонитися на «103» вдалося з першого разу, то син би вижив. Швидка знаходиться менше ніж за кілометр від місця, де усе сталося. Жінка готується до суду, вже почалося службове розслідування.

«Багато часу займало уточнення місця події, характер травми і надзвичайної ситуації, яка там відбувається. Можливості потрапити на територію, до місця, де перебував постраждалий, не було, так як периметр даної приватної території був закритий. Після того, як зламали замок, який був на воротах, бригада потрапила на місце», – каже керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Васько.

Тим часом, у вбивстві шестирічної дівчинки на Харківщині поліція підозрює 13-річного сусідського хлопця.