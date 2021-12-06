У Харкові горів реабілітаційний центр (відео)

До прибуття рятувальників 13 постояльців закладу та один працівник самостійно вийшли на свіже повітря

У Харкові цієї ночі спалахнула пожежа у приватному двоповерховому будинку, де розташовувався реабілітаційний центр. Як повідомляє пресцентр ДСНС, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, евакуйовано 13 пацієнтів та одного працівника медзакладу.

«5 грудня о 23:54 пожежа сталася у двоповерховому житловому будинку, пристосованому для потреб реабілітаційного центру, за адресою: м. Харків, вул. Аеродромна, 7а», – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, до місця події прибуло п’ять відділень Служби порятунку на автоцистернах, автомобіль газодимозахисної служби та 30 осіб особового складу ДСНС.

«На момент прибуття вогнеборців будинок горів вже на площі 200 квадратних метрів. Палало дерев’яне риштування даху, перекриття та житлова кімната. До прибуття рятувальників 13 постояльців закладу та один працівник самостійно вийшли на свіже повітря», – додали у пресцентрі.

О 00:55 пожежу було локалізовано, а вже о 02:45 повністю ліквідовано.

Як додають в ДСНС, на місці події працювало два пожежних стволи та ланка газодимозахисної служби. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

До слова, під час пожеж на Київщині загинули дві людини.

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