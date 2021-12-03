Пожежа у римо-католицькому костелі на Львівщині: є постраждалі
Загорілась обшивка утеплювача під куполом костелу
Пожежа у римо-католицькому костелі на Львівщині: є постраждалі
На Львівщині у Брюховичах горить римо-католицький костел. В результаті пожежі є постраждалий. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Загорілась обшивка утеплювача під куполом костелу.
О 14:56 пожежу покрівлі та купола костелу у смт Брюховичі локалізовано на площі 180 м кв. Внаслідок пожежі постраждала одна людина.
До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.
До слова, під Києвом горіла церква.