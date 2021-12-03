Загорілась обшивка утеплювача під куполом костелу

Пожежа у римо-католицькому костелі на Львівщині: є постраждалі

На Львівщині у Брюховичах горить римо-католицький костел. В результаті пожежі є постраждалий. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Загорілась обшивка утеплювача під куполом костелу.

О 14:56 пожежу покрівлі та купола костелу у смт Брюховичі локалізовано на площі 180 м кв. Внаслідок пожежі постраждала одна людина.

До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.

До слова, під Києвом горіла церква.