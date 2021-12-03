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    Пожежа у римо-католицькому костелі на Львівщині: є постраждалі

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    Внаслідок пожежі постраждала одна людина - Пожежа у римо-католицькому костелі на Львівщині: є постраждалі
    Внаслідок пожежі постраждала одна людина
    фото пресслужба ДСНС

    Загорілась обшивка утеплювача під куполом костелу

    Пожежа у римо-католицькому костелі на Львівщині: є постраждалі

    На Львівщині у Брюховичах горить римо-католицький костел. В результаті пожежі є постраждалий. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Загорілась обшивка утеплювача під куполом костелу.

    О 14:56 пожежу покрівлі та купола костелу у смт Брюховичі локалізовано на площі 180 м кв. Внаслідок пожежі постраждала одна людина.

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    Пожежа у римо-католицькому костелі на Львівщині: є постраждалі
    Пожежа у римо-католицькому костелі на Львівщині: є постраждалі

    До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.

    Нагадаємо, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.

    До слова, під Києвом горіла церква.

    Теги: пожежа церква Львівщина ДСНС
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    Пожежа у римо-католицькому костелі на Львівщині: є постраждалі