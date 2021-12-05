У Києві горить ринок «Оболонь» (відео)

У Києві сталася пожежа на ринку «Оболонь» біля Героїв Дніпра

На місці пожежі на ринку «Оболонь» працюють пожежні рятувальники

У Києві сталася пожежа на ринку «Оболонь» біля Героїв Дніпра. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

На місці пожежі на ринку «Оболонь» працюють пожежні рятувальники.

«Прямо зараз палає ринок «Оболонь» на Героїв Дніпра. Пожежні рятувальники вже працюють на місці події», - йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео видно, що в небо над полум'ям піднімається стовп темного диму.

Водночас жодних подробиць щодо площі пожежі, причин виникнення, чи осередку загоряння не повідомляється.

До слова, увечері суботи, 4 грудня, спалахнула квартира на 12-му поверсі 16-поверхівки на вул. Миколи Ушакова, 4-А, в мікрорайоні Біличі в Святошинському районі Києва.





