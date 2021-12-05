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    У Києві горить ринок «Оболонь» (відео)

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    У Києві сталася пожежа на ринку&nbsp;&laquo;Оболонь&raquo; біля Героїв Дніпра - У Києві горить ринок «Оболонь» (відео)
    У Києві сталася пожежа на ринку «Оболонь» біля Героїв Дніпра
    фото: скріншот відео

    На місці пожежі на ринку «Оболонь» працюють пожежні рятувальники

    У Києві сталася пожежа на ринку «Оболонь» біля Героїв Дніпра. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

    На місці пожежі на ринку «Оболонь» працюють пожежні рятувальники.

    «Прямо зараз палає ринок «Оболонь» на Героїв Дніпра. Пожежні рятувальники вже працюють на місці події», - йдеться у повідомленні.

    На оприлюдненому відео видно, що в небо над полум'ям піднімається стовп темного диму.

    Водночас жодних подробиць щодо площі пожежі, причин виникнення, чи осередку загоряння не повідомляється.

    До слова, увечері суботи, 4 грудня, спалахнула квартира на 12-му поверсі 16-поверхівки на вул. Миколи Ушакова, 4-А, в мікрорайоні Біличі в Святошинському районі Києва.



    Теги: пожежа Київ ринок рятувальники
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    У Києві горить ринок «Оболонь» (відео)