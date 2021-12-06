Під час пожеж на Київщині загинули дві людини

Із похолоданням зростає кількість пожеж у житловому секторі

У ніч на понеділок, 6 грудня, в Київській області сталися дві пожежі з фатальними наслідками. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, 6 грудня о 00:44 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу в с. Лосятин, Гребінківська ТГ. На місце події виїхали рятувальники двох пожежно-рятувальних частин.

По прибуттю рятувальників встановлено, що горить приватний житловий будинок. Під час гасіння пожежі в житловому будинку виявлено тіло загиблого, 1956 року народження.

Пожежу було ліквідовано о 03:43.

Цього ж дня о 04:03 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про загорання житлового будинку у с. Дударків. На місці рятувальники встановили, що горить житловий будинок по всій площі.

На місці пожежі виявлено тіло власниці будинку, 1931 року народження.

Пожежу було ліквідовано о 05:52.

Причини пожеж встановлюються.

Рятувальники зазначають, що зниження температури повітря сприяє збільшенню пожеж в житловому секторі, адже громадяни намагаються обігріти власні помешкання, часом, нехтуючи правилами безпеки.

Щоб не допустити пожежі у власних помешканнях необхідно виконувати наступні правила пожежної безпеки:

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж;

подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.

дотримуйтесь норм встановлення та правила користування пічним та газовим опаленням;

не використовуйте неякісні, саморобні та несертифіковані побутові електроприлади;

контролюйте справність електроприладів, які використовуєте.

не паліть у ліжку;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;

не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами.

Із початку 2021 року на території Київської області виникло 6752 пожежі. В результаті загинула 61 особа та 219 людей травмовано.

Як повідомлялося, 25 листопада сталася пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Курнатовського,17 у Дніпровському районі столиці. Внаслідок пожежі власниця квартири отруїлася продуктами горіння.

23 листопада сталася пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Леся Курбаса, 14-А у Святошинському районі столиці. Із квартири, де виникла пожежа, рятувальниками було винесено на свіже повітря квартиронаймачку, 1977 року народження, без свідомості та передано бригаді швидкої медичної допомоги. Але медикам жінку врятувати не вдалося.