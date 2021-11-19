У Харкові продавчиня проігнорувала стареньку, яка впала та потребувала допомоги (відео)

Жінка спокійно стояла за прилавком, поки старенька намагалася встати

В одному із м’ясних магазинів Харкова продавчиня проігнорувала пенсіонерку, яка зашпорталася, розбила голову таотребувала допомоги. Інцидент потрапив на відео камери спостереження, встановленої у приміщенні. Відео оприлюднив Телеграм-канал «Харків 1654»

На ньому видно, як жінка похилого віку, заходячи до магазину, падає на підлогу, вдарившись головою об холодильник, не може самостійно встати.

У свою чергу молода продавчиня лише підійшла до неї, щоб подивитися, що сталося, після чого спокійно повернулася за прилавок і продовжила займатися своїми справами.

Нагадаємо, у Києві старенька впала в залишену комунальниками глибоку яму. На щастя, старенька відбулася лише переляком. Люди спустили їй частину пластикової огорожі, яким жінка видерлася нагору.

До слова, на Одещині старенька жінка, яка тривалий час була прикута до ліжка, померла після побиття онуком