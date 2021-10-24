У Києві старенька впала в залишену комунальниками глибоку яму

Жінку порятували випадкові перехожі

У Соломянському районі Києва випадкові перехожі витягли з ями літню жінку. Котлован на площі Космонавтів напередодні вирили комунальники. Про це повідомили в районній Facebook-групі. Як старенька опинилася у майже двометровій ямі – невідомо, адже вона була обгороджена. У коментарях до публікації пишуть, що у жінки запаморочилося в голові і вона впала.

«Район хороших людей. На площі Космонавтів перехожі рятують бабусю з ями. Зараз Солома схожа на форт Буаяр: безліч перешкод з ямами та щурами», - ідеться в повідомленні.

На щастя, старенька відбулася лише переляком. Люди спустили їй частину пластикової огорожі, яким жінка видерлася нагору.

Як повідомлялося, 23-24 жовтня в Києві відбудеться 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. У зв’язку із цією подією передбачено обмеження транспортного руху. У зв’язку із проведенням марафону змінить рух наземний громадський транспорт столиці.