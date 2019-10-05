У Харкові військовий погрожував дружині підірвати гранату



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Зловмисника затримали Фото: Національна поліція

43-річний військовослужбовець стояв під дверима будинку і погрожував підірвати гранату

Трохи більше години знадобилося харківським поліцейським, щоб затримати 43-річного військовослужбовця, який погрожував своїй дружині гранатою.

Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що у суботу через оператора 102 в поліцію надійшло повідомлення від жінки про те, що її чоловік стоїть під дверима будинку і погрожує підірвати гранату.

«За наказом начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерія Сокуренка о 18:15 було введено поліцейську операцію «Грім». О 18:40 силами правоохоронців харків'янина затримали. Ним виявився 43-річний військовослужбовець. Вибухонебезпечний предмет вилучено», - йдеться в повідомленні.

Інформацію про подію зареєстрували в Шевченківському відділі поліції Харкова. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події та походження боєприпасу.

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