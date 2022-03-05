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    «Кіборг» дві доби повертався з-за кордону, щоб воювати за Україну

    Олег Гервас повернувся до лав Збройних сил - «Кіборг» дві доби повертався з-за кордону, щоб воювати за Україну
    Олег Гервас повернувся до лав Збройних сил
    фото: телеграм-канал Верховної ради України

    Після 24 лютого в Україну повернулися близько 80 тисяч громадян

    «Кіборг» дві доби повертався з-за кордону, щоб воювати за Україну. Про це повідомляє телеграм-канал Верховної Ради України. Колишній захисник донецького аеропорту Олег Гервас знову опинився у лавах Збройних сил. Останнім часом він працював у Брюсселі, коли дізнався про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повернувся додому

    Олег каже, лише з його фірми воювати за Україну поверталися троє людей.

    За даними Держприкордонслужби України, після 24 лютого – з початку повномасштабного вторгнення Росії – до нашої країни повернулося близько 80 тисяч громадян, більшість з яких чоловіки.

    Нагадаємо, станом на 3 березня, понад 1,2 млн біженців залишили Україну. Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 березня, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Раніше повідомлялося, що українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

    Рада ЄС 4 березня одноголосно підтримала рішення ввести систему тимчасового захисту для українських біженців.

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    Теги: ЄС ООН українці біженці
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    «Кіборг» дві доби повертався з-за кордону, щоб воювати за Україну