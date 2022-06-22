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    Події в Україні

    Ексагент НАБУ розповів про «знищення нардепа-зрадника Ковальова». ОВА спростувала

    Ексагент НАБУ розповів про «знищення нардепа-зрадника Ковальова». ОВА спростувала
    фото: sluga-narodu.com

    Херсонська ОВА спростувала, що Ковальова було знищено

    На Херсонщині, за попередньою інформацією, знищено нардепа-зрадника Ковальова. Про це повідомив воїн та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко у Facebook.

    «За попередньою інформацією у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився у Херсоні і розповідав, що «Россия тут навсегда». Чекаємо на офіційне підтвердження», – написав він.

    Шевченко також опублікував відео з місця події, утім дописувачі засумнівалися, чи дійсно на ньому машина нардепа-колаборанта.

    Водночас Херсонська ОВА зазначила, що новина Шевченка – це фейк.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо колишнього депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.

    Раніше повідомлялося, що ексдепутат фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, який залишився в окупованому Херсоні, продовжує співпрацювати з окупантами.

    Нагадаємо, що Ковальова ще на початку травня було виключено зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України, проте він залишається депутатом.

    У середині травня СБУ порушила справу на депутата – він підозрюється в державній зраді та співпраці з окупантами в Херсонській області. Проте про будь-які зрушення у цій справі відомство поки що мовчить.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна Державне бюро розслідувань державна зрада окупація Євген Шевченко #stoprussia
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    Ексагент НАБУ розповів про «знищення нардепа-зрадника Ковальова». ОВА спростувала