Ексагент НАБУ розповів про «знищення нардепа-зрадника Ковальова». ОВА спростувала

Херсонська ОВА спростувала, що Ковальова було знищено

На Херсонщині, за попередньою інформацією, знищено нардепа-зрадника Ковальова. Про це повідомив воїн та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко у Facebook.

«За попередньою інформацією у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився у Херсоні і розповідав, що «Россия тут навсегда». Чекаємо на офіційне підтвердження», – написав він.

Шевченко також опублікував відео з місця події, утім дописувачі засумнівалися, чи дійсно на ньому машина нардепа-колаборанта.

Водночас Херсонська ОВА зазначила, що новина Шевченка – це фейк.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо колишнього депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.

Раніше повідомлялося, що ексдепутат фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, який залишився в окупованому Херсоні, продовжує співпрацювати з окупантами.

Нагадаємо, що Ковальова ще на початку травня було виключено зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України, проте він залишається депутатом.

У середині травня СБУ порушила справу на депутата – він підозрюється в державній зраді та співпраці з окупантами в Херсонській області. Проте про будь-які зрушення у цій справі відомство поки що мовчить.