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    Суспільство

    Черги на кордоні з Польщею. Людям для очікування встановили намети

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    Черги на кордоні з Польщею. Людям для очікування встановили намети
    Фото ДСНС України

    Усі охочі громадяни можуть завітати у спеціально встановлені палатки, відпочити, випити води та сховатись від пекучого сонця

    Рятувальники у Львівській області надають допомогу громадянам України, які перетинають українсько-польський кордон на пункті пропуску «Шегині – Медика». Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Відповідно до листа Мостиського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби та з метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску «Шегині-Медика», 13 червня Головним управлінням ДСНС України у Львівській області встановлено 2 намети», – інформують у пресслужбі.

    Повідомляється, що усі охочі громадяни, які перетинають кордон на пункті пропуску «Шегині-Медика», можуть завітати у спеціально встановлені палатки, відпочити, випити води та сховатись від пекучого сонця та несприятливих погодних умов.

    Як зазначили напередодні у Держприкордонслужбі України, «останніми днями в черзі на оформлення польською стороною в «Шегинях» накопичується по кілька сотень осіб, які годинами чекають на перетинання кордону».

    Нагадаємо, на єдиному працюючому пішому переході через українсько-польський кордон Шегині в середу, 10 червня, в черзі стояли 400 людей. Затримки в оформленні виникають на польській стороні через карантинні заходи.

    Як повідомлялося, прикордонний контроль на ділянках польського кордону скасовано в ніч на суботу, 13 червня. Ще напередодні припинилися перевірки на литовсько-польському кордоні, а вже з суботи опівночі скасування обмежень поширили на кордон з Німеччиною, Чехією та Словаччиною.

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    Польща ДСНС рятувальники заробітчани кордон
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