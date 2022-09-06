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У Харкові чутно звуки вибухів (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Харкові чутно звуки вибухів (відео)

У місті та області оголошена повітряна тривога

У Харкові в ніч на 6 вересня прогриміли звуки вибухів. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки вибухів близько 00:21 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.

Користувачі повідомляють про два вибухи.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, 4 вересня близько півночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Київський район Харкова. 

Теги: окупанти тривога укриття Харків війна

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