У Харкові після російського удару горять підручники видавництва «Ранок»

Унаслідок удару безпілотника спалахнули складські приміщення у Шевченківському районі міста

Внаслідок атаки 1 серпня виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову наглядової ради видавничої корпорації RNK-Ranok Віктора Круглова.

Російські війська завдали удару по складських приміщеннях видавництва «Ранок» у Харкові, де зберігалися підручники. «Приліт на склад «Ранка» у Харкові. Горять підручники», – написав Круглов на своїй сторінці у Facebook.

😥Ворог атакував Шевченківський район Харкова ударними безпілотниками – ОВА



Внаслідок обстрілу спалахнула складська будівля місцевого видавництва. Площа займання сягнула близько 10 тис. м².



Один чоловік отримав поранення, ще одна людина, співробітник видавництва, не виходить на… pic.twitter.com/q4Z4a1JLQ7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 1, 2026 Наслідки російського удару по Харкову

За даними начальника Харківської ОВА, російський безпілотник атакував місто близько 11:00. У Шевченківському районі Харкова спалахнули складські приміщення. Наразі, за попередньою інформацією, внаслідок російського удару загиблих немає. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки.

Близько 11:30 Круглов написав, що одна людина зникла безвісти після російського удару. Після 14:00 рятувальники Харківщини повідомили, що жінка, яка не виходила на звʼязок, відповіла на телефонний дзвінок. Вона жива і не ушкоджена. На місці обстрілу й досі вирує масштабна пожежа, триває робота щодо ліквідації наслідків.

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Наслідки удару по Шевченківському району Харкова Харківська ОВА

Раніше російський FPV-дрон влучив в АЗС у Харкові. Загорілася паливороздавальна колонка на площі близько трьох квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та усунули наслідки атаки. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російський удар по Україні 19 липня знищив понад 410 тисяч підручників, які мали надійти до українських шкіл перед початком нового навчального року. У МОН попередили, що частину накладу для 4 і 9 класів доведеться друкувати повторно.