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У Харкові після російського удару горять підручники видавництва «Ранок»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Харкові після російського удару горять підручники видавництва «Ранок»
Приліт на склад «Ранка» у Харкові
скриншот

Унаслідок удару безпілотника спалахнули складські приміщення у Шевченківському районі міста

Внаслідок атаки 1 серпня виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову наглядової ради видавничої корпорації RNK-Ranok Віктора Круглова

Російські війська завдали удару по складських приміщеннях видавництва «Ранок» у Харкові, де зберігалися підручники. «Приліт на склад «Ранка» у Харкові. Горять підручники», – написав Круглов на своїй сторінці у Facebook.

Наслідки російського удару по Харкову

За даними начальника Харківської ОВА, російський безпілотник атакував місто близько 11:00. У Шевченківському районі Харкова спалахнули складські приміщення. Наразі, за попередньою інформацією, внаслідок російського удару загиблих немає. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки.

Близько 11:30 Круглов написав, що одна людина зникла безвісти після російського удару. Після 14:00 рятувальники Харківщини повідомили, що жінка, яка не виходила на звʼязок, відповіла на телефонний дзвінок. Вона жива і не ушкоджена. На місці обстрілу й досі вирує масштабна пожежа, триває робота щодо ліквідації наслідків.

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Наслідки удару по Шевченківському району Харкова
Харківська ОВА

Раніше російський FPV-дрон влучив в АЗС у Харкові. Загорілася паливороздавальна колонка на площі близько трьох квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та усунули наслідки атаки. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російський удар по Україні 19 липня знищив понад 410 тисяч підручників, які мали надійти до українських шкіл перед початком нового навчального року. У МОН попередили, що частину накладу для 4 і 9 класів доведеться друкувати повторно.

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Теги: Харків Харківщина книги освіта обстріл пожежа

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