У липні російська армія зазнала рекордних втрат у 2026 році – Генштаб

Від початку року втрати російської армії зростають третій місяць поспіль

У липні 2026 року російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі від початку року. За місяць Сили оборони України ліквідували 42 860 окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, це рекордний місячний показник втрат особового складу російських військ у 2026 році. Загалом від початку 2026 року втрати армії РФ становили:

січень – 31 710 військових;

лютий – 26 090;

березень – 31 960;

квітень – 32 980;

травень – 33 760;

червень – 39 290;

липень – 42 860.

Загалом за перші сім місяців 2026 року російська армія втратила 238 650 військових. У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат, знижуючи їхній бойовий потенціал.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни втрати російської армії сягнули близько 1,6 млн військових. За його словами, приблизно 700 тис. із них загинули.

Відповідаючи на запитання про втрати Сил оборони, Зеленський пояснив, що не може розкрити всіх деталей, оскільки це може допомогти Росії оцінити стан української армії. Він повідомив, що Україна за 4 роки втратила близько 50 тис. військових загиблими.

Нагадаємо, російські війська щотижня втрачають у війні проти України від п'яти до шести тисяч убитими й пораненими. Таку оцінку раніше озвучив державний секретар США Марко Рубіо.