СБУ зірвала підготовку російських ударів по трасі Полтава – Харків

ФСБ завербувала працівника торговельної мережі для наведення ударів по Україні

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував російські удари по Харківській області та збирав інформацію про Сили оборони на трасі Полтава – Харків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідства, агентом виявився працівник однієї з відомих торговельних мереж у Полтаві. За завданням російської спецслужби у позаробочий час він їздив рейсовими автобусами до Харківської області, де збирав інформацію про пункти базування українських військових, маршрути їхнього руху та наслідки російських ударів.

Отримані дані фігурант фотографував, після чого наносив координати на Google Maps і передавав своєму куратору з ФСБ. Для конспірації він щоразу видаляв листування після сеансів зв'язку.

За інформацією СБУ, російські спецслужби планували використати отримані розвіддані для підготовки нової серії ракетно-бомбових ударів по регіону.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання у Полтаві. Під час обшуку у нього вилучили смартфон та комп'ютерну техніку з доказами співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, 61-річну жительку Хмельницького району засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду, підготовку теракту та низку інших злочинів.