На Харківщині розширюють зону обов’язкової евакуації: з дев'яти сіл вивозять родини з дітьми

Через посилення обстрілів у Старосалтівській громаді оголосили примусову евакуацію дітей

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про розширення зони обов’язкової евакуації. Зокрема, йдеться про примусове вивезення родин із дітьми з дев'яти населених пунктів Старосалтівської громади (Чугуєвський район), повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

«Нині в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи», – повідомив Синєгубов.

Головною причиною ухвалення таких заходів стало суттєве зростання інтенсивності ворожих обстрілів цієї території.

Влада закликає місцевих жителів не нехтувати власною безпекою, зберегти життя та евакуюватися до більш безпечних громад регіону. Процес вивезення людей уже спланований: визначено маршрути евакуації та підготовлено місця для тимчасового проживання. Робота триває у тісній координації з громадами, правоохоронцями, рятувальниками та волонтерами, аби забезпечити захист кожної родини.

Нагадаємо, що у Харківській області ухвалили рішення про розширення зони обов’язкової евакуації цивільного населення. До переліку увійшли десятки населених пунктів Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

Крім того, перелік територій, де проводиться обов'язкова евакуація населення, розширила Херсонщина. Евакуацію оголосили в населених пунктах Хрещенівського старостинського округу, селі Чарівне, селищі Зеленівка, а також у мікрорайоні «Текстильний» та на окремих вулицях Центрального, Корабельного і Дніпровського районів Херсона. Йдеться, зокрема, про вулиці Університетську, Театральну, Білоруську, Комунальну та вулиці й провулки, розташовані у напрямку річок Кошова та Дніпро. Водночас на цих територіях запровадили заборону на в'їзд родин із дітьми.