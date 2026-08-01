Україна потопила підсанкційний контейнеровоз «Росатома»

Також українські військові атакували три російські НПЗ у Башкортостані

У ніч на 1 серпня Сили оборони України уразили російський контейнеровоз Yanina, який перебував в акваторії Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Володимира Зеленського.

За словами глави держави, українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують ведення війни Росією. «Цієї ночі було застосування мідлстрайків – є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно», – повідомив Зеленський.

⚡️Уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina – Зеленський



Судно йшло під російським прапором і мало ємність понад 100 тис. тонн. Завдяки влучності Сил оборони він пішов на дно.



«Сьогодні ж вночі підрозділи Служби безпеки уразили інфраструктуру трьох російських НПЗ в… pic.twitter.com/jR1s4eiNNm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 1, 2026 Україна потопила російське судно

Контейнеровоз належав компанії Fesco, яка входить до структури російської державної корпорації «Росатом». За словами її генерального директора Олексія Ліхачова, судно затонуло в ніч на 1 серпня приблизно за 130 морських миль від порту Новоросійськ після атаки двох морських дронів.

Ліхачов назвав атаку на судно «піратством» і «морським розбоєм», заявивши, що контейнеровоз нібито перебував у міжнародних водах і перевозив цивільний вантаж. Водночас Росія регулярно завдає ударів по цивільних іноземних суднах у Чорному морі, намагаючись перешкодити роботі українського морського коридору. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували 232 судна, з яких понад 30 були уражені лише влітку 2026 року.

Президент також зазначив, що цієї ж ночі підрозділи Служби безпеки України завдали ударів по інфраструктурі трьох російських нафтопереробних заводів у Башкортостані. За словами Зеленського, українські безпілотники вразили об'єкти, розташовані майже за 1600 км від українського кордону.

Він наголосив, що ці підприємства переробляють мільйони тонн нафти на рік і є важливою складовою російської воєнної економіки. «Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується», – підсумував глава держави.