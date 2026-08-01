У приміщенні ТЦК на Львівщині знайдено мертвим військовослужбовця

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як самогубство

Військовослужбовця без ознак життя виявили вранці 1 серпня у приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

За інформацією центру комплектування, тіло військового знайшли близько 07:30 у службовому приміщенні. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Попередньо подію кваліфікували як самогубство, однак усі обставини смерті ще встановлюються.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що наказом начальника центру призначено службове розслідування. Його проводить спеціально створена комісія.

Нагадаємо, у травні 2026 року на території міського ТЦК та СП у Тернополі загинув військовозобов'язаний. Чоловіка запросили до установи для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування у приміщенні він зайшов до вбиральні, де, за попередніми даними, вчинив самогубство, використавши вогнепальну зброю. Отримане поранення виявилося смертельним.

За даними поліції, загиблим виявився уродженець Луганської області 1980 року народження. До початку повномасштабного вторгнення чоловік мешкав у Харкові, а у 2022 році переїхав до Тернополя. Він винаймав житло, однак офіційно не був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа. Раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв і вів замкнутий спосіб життя.

Під час обшуку орендованого помешкання слідчі вилучили майже 200 тис. грн готівкою, незначну суму в іноземній валюті, російські рублі, чотири мобільні телефони, а також пачку патронів калібру 9 мм.