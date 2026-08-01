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Вибухи на військовому полігоні у Хмельницькому. Нардеп зробив гучне припущення

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вибухи на військовому полігоні у Хмельницькому. Нардеп зробив гучне припущення
Вибухи на Хмельниччині прогриміли 31 липня
Скриншот

Володимир Ар’єв: Чи було це приховуванням крадіжок?

Народний депутат і очільник Хмельницької обласної організації партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв озвучив додаткову інформацію щодо сильних вибухів на військовому полігоні у Хмельницькому 31 липня. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Страшні вибухи без тривоги. Що трапилося у Хмельницькому і чи пов’язано це з кадровими перестановками в ЗСУ?».

За словами політика, судячи з наслідків, винесло повноцінний склад. Радіус вибухової хвилі склав 10 км, зона ураження – до 4 км. «На полігонах стільки пострілів не тримають… Слідство вже довело, що при Порошенку склади підірвали найняті російські диверсанти. Хто винен у підриві сьогодні теж має відповісти слідство – чи було це приховуванням крадіжок, чиєюсь недбалістю або ворожою диверсією?» – наголосив політик.

Станом на вечір 31 липня, правоохоронці поки не кваліфікували вибухи на хмельницькому полігоні як диверсію. Разом із тим, з власних джерел «Главком» довідався: вибухи відбулися на полігоні військової частини, яка входить до складу Об’єднаних сил швидкого реагування Сухопутних військо ЗСУ.

Крім того, не можна не звернути увагу у на те, що раптові вибухи на хмельницькому полігоні збіглися у часі із резонансними перестановками у командуванні Сухопутних військ та обласних управліннях СБУ. 30 липня новий Головнокомандувач Михайло Драпатий зняв з посади начальника штабу Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича. Цей відомий генерал певний час працював виконуючим обов’язків командувача Сухопутних військ.

Також 30 липня президент Володимир Зеленський звільнив десять керівників управлінь СБУ, у тому числі на Західній Україні. Що стосується СБУ Хмельниччини, то кадрові зміни його оминули. А от три роки тому начальник управління СБУ у Хмельницькій області Тарас Цюцюра втратив крісло після масштабної детонації снарядів під Хмельницьким, спровокованої ударом російського шахеда.

За даними правоохоронців, вибухи на військовому полігоні у Хмельницькому 31 серпня почалися близько 11:55. Зокрема, сталася неконтрольована детонація боєприпасів. Внаслідок події травмовано чотирьох військовослужбовців, яких шпиталізовано. Ще кілька військових (за даними Сил спеціальних операцій, мова про п’ять осіб) не виходять на зв’язок, триває їх пошук. Слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу («Порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення»). Розриви боєприпасів на військовому полігоні припинилася о сьомій вечора 31 липня.

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Теги: війна військові вибух боєприпаси СБУ Хмельницький Володимир Ар'єв ДБР

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