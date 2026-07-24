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Через удар Росії школам затримають доставку понад 410 тисяч підручників

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Через удар Росії школам затримають доставку понад 410 тисяч підручників
Втрачений наклад є лише частиною загального замовлення підручників
фото (ілюстративне): НУШ

Частину накладу для 4 і 9 класів доведеться друкувати повторно

Російський удар 19 липня знищив понад 410 тисяч підручників, які мали надійти до українських шкіл перед початком нового навчального року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра освіти і науки Андрія Бутенка.

За словами міністра, унаслідок атаки було втрачено понад 260 тисяч надрукованих підручників для дев'ятих класів, а також близько 150 тисяч примірників для четвертих класів, які ще перебували на етапі виробництва.

Бутенко зазначив, що частину книг уже надрукували, запакували та підготували до відправлення в навчальні заклади, однак увесь наклад знищила російська атака. У МОН повідомили, що підручники доведеться друкувати повторно. Через це їхню доставку до шкіл попередньо відклали щонайменше на кілька місяців.

На час повторного друку, за потреби, учні користуватимуться електронними версіями навчальних матеріалів. Водночас міністр наголосив, що втрачений наклад становить лише частину загального державного замовлення.

Російський удар знищив понад 410 тисяч підручників

 

Попри втрати, планове забезпечення шкіл підручниками триває. Станом на 22 липня заклади освіти вже отримали понад 1,4 млн примірників. За словами Бутенка, це не перший випадок, коли Росія атакує друкарні та склади, де друкують і зберігають українські підручники. На його думку, такими ударами країна-агресор намагається завдати удару по українській освіті.

Нагадаємо, російська атака в ніч на 19 липня зачепила не лише державне замовлення на підручники, а й книги низки українських видавництв, серед яких «Книголав», «Лабораторія», «Артбукс», «Грамота» та інші.

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Теги: школа Міністерство освіти і науки навчання освіта книги обстріл

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