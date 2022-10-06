Нічна атака на Харків: окупанти застосували дрони

Внаслідок обстрілу є часткові руйнування нежитлових будівель

Російські загарбники вночі завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова. Попередньо – росіяни застосували дрони-камікадзе. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Виникли пожежі, є часткові руйнування нежитлових будівель. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін.

За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, потягом доби по області госпіталізували трьох чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинули двоє людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.