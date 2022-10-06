Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака на Харків: окупанти застосували дрони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нічна атака на Харків: окупанти застосували дрони
Вночі Росія атакувала Основ’янський район Харкова
ДСНС

Внаслідок обстрілу є часткові руйнування нежитлових будівель

Російські загарбники вночі завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова. Попередньо – росіяни застосували дрони-камікадзе. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Виникли пожежі, є часткові руйнування нежитлових будівель. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін.

За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, потягом доби по області госпіталізували трьох чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинули двоє людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.

Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над Україною летять дрони-камікадзе
Рашисти б'ють по Нікополю та Одещині, в регіонах чути вибухи
Сьогодні, 01:01
Жителі Хмельниччини під час повітряної тривоги чули звуки вибухів
Окупанти вдарили ракетами по Хмельниччині
Сьогодні, 07:59
На місці подій триває рятувальна операція
Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі, трирічну дитину ушпиталено (фото, відео)
Сьогодні, 08:35

Події в Україні

Британська розвідка повідомила про нову дилему окупантів
Британська розвідка повідомила про нову дилему окупантів
Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновано приватний сектор (фото)
Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновано приватний сектор (фото)
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 6 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 6 жовтня
Воїни підняли український прапор над селищем Борова (фото, відео)
Воїни підняли український прапор над селищем Борова (фото, відео)
15 безпілотників та 26 бойових машин: втрати ворога за добу
15 безпілотників та 26 бойових машин: втрати ворога за добу
Нічна атака на Харків: окупанти застосували дрони
Нічна атака на Харків: окупанти застосували дрони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
51K
Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)
33K
Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували бунт (відео)
28K
Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
24K
Крах Шойгу. Терорист Гіркін побачив підготовку до кадрових чисток
17K
«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду

Новини

Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Сьогодні, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Вчора, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Вчора, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
4 жовтня, 14:50

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту