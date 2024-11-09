Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові

Інформація щодо руйнувань уточнюється

Російські війська скинула КАБ на Харків, є влучання у Слобідському районі неподалік багатоповерхівки. Наразі відомо про одного постраждалого. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибуховою хвилею вибито частину вікон.

«Маємо одного постраждалого внаслідок прильоту. У нього гостра реакція на стрес», – розповів Терехов.

Профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, Унаслідок удару росіян по Харкову у ніч проти 8 листопада пошкоджено два корпуси Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

Також цього дня один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Серед постраждалих – немовля трьох місяців та ще кілька десятків людей