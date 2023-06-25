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Окупаційна влада Бердянська підтвердила вбивство двох підлітків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Окупаційна влада Бердянська підтвердила вбивство двох підлітків
Окупованого Бердянська у травні 2023 року
фото: News of the Azov region

Окупанти допитують та обшукують родичів убитих у Бердянську хлопців

Окупаційна влада міста Бердянська Запорізької області підтвердила про вбивство 24 червня двох підлітків, яких вони називають «проукраїнськими терористами». Про це повідомляє російська агенція «Інтерфакс».

За даними співробітників МВС та військової поліції, вони прибули на набережну, де, сталася стрілянина і було поранено двох місцевих жителів.

«Терористів було зупинено та знищено», – заявив керівник окупаційної влади Володимир Рогов і повідомив, що одним із загиблих є Тігран Оганнісян.

Оганнісян встиг опублікувати в соцмережах відео, зняте незадовго до смерті. У ньому він каже: «Двох точно. Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!».

За інформацією українських правозахисників, другим загиблим є Микита Ханганов.

Організація «Медійна ініціатива за права людини» заявила, що проведе власне детальне розслідування обставин убивства двох підлітків

За словами координаторки МІПЛ Ольги Решетилової, «є кілька фактів, про які треба знати й уже зараз чітко зафіксувати, щоб убивці хлопців не уникли покарання». Зокрема, кілька днів тому по хлопців приїжджав окупаційний слідчий з озброєним конвоєм, але підліткам удалося утекти.

Решетилова повідомляє, що вдень перед убивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. До того ж за пів години до дзвінка окупаційного слідчого батькам про те, що хлопців убито, мама Тиграна розмовляла з ним.

«Тигран був спокійний, казав, що гуляють із Микитою і думають, як святкувати день народження Микити. Микиті сьогодні мало виповнитися 17 років», – повідомила координаторка.

Ольга Решетилова сказала, що нині в МІПЛ бачать багато незбіжностей у фактах, часі, одязі. Батьки ще не бачили тіл хлопців. Натомість рідних з учорашнього вечора мучать допитами й обшуками.

«Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слєдкома про напад на поліціянтів. Принаймні батьки Тиграна й Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео – це постановка для того, щоб убити хлопців», – зазначила координаторка МІПЛ.

За даними Ольги Решетилової, українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом убивства дітей. МІПЛ співпрацює зі слідством і надає усю наявну в них інформацію.

Нагадаємо, 24 травня 2023 року двоє підлітків Тігран Оганнісян та Микита Ханганов, обидва 2006 року народження, у тимчасово окупованому Бердянську отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало ув'язнення на строк від 10 до 20 років. Але сьогодні окупаційна влада Запорізької області заявила про «ліквідацію двох терористів» в Бердянську. 

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Теги: окупанти вбивство Бердянськ росіяни

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