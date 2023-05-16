У Києві чути вибухи

У столиці та області триває повітряна тривога, не покидайте укриттів

Після 2:50 у Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Про це повідомляє «Главком».

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Попередньо, за даними моніторингових каналів, спрацювали сили протиповітряної оборони.

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«Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!», – написала Київська міська військова адміністрація.

У столиці та області триває повітряна тривога. Не покидайте укриттів та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Нагадаємо, завершилася 446-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.