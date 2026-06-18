У Києві лунають вибухи

До відбою киянам варто перебувати в укритті

У ніч на четвер, 18 червня, у Києві оголосили повітряну тривогу, а мешканці столиці почали повідомляти про вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку та закликали мешканців столиці й області невідкладно прямувати в укриття.

«Загроза балістики (північ)», – повідомили в Повітряних силах.

Невдовзі після оголошення тривоги в Києві почали лунати вибухи – у місті працює протиповітряна оборона. Інформація про можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ за час повномасштабного вторгнення – під ударом опинилися житлові будинки в кількох районах столиці, а пожежа виникла на території Києво-Печерської лаври.

До слова, триває 1576-й день повномасштабної війни в Україні.