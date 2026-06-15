Масована атака по Україні: чим били росіяни цієї ночі

Російські війська провели потужну комбіновану атаку на столицю України

У ніч проти 15 червня 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову жорстоку комбіновану атаку на територію України. За даними Повітряних сил Збройних Сил України та моніторингових каналів, Росія задіяла широкий спектр сучасного ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів, інформує «Главком».

Основний удар терористів припав на столицю та Київську область, де зафіксовано численні руйнування, масштабні пожежі, а також жертви серед цивільного населення.

Чим здійснювався удар

Ударні безпілотники: масований наліт розпочався з вечора. Окрім звичайних дронів типу «Шахед», ворог випустив реактивні безпілотники, а також дрони-імітатори для виснаження ППО.

масований наліт розпочався з вечора. Окрім звичайних дронів типу «Шахед», ворог випустив реактивні безпілотники, а також дрони-імітатори для виснаження ППО. Балістичні ракети: після першої години ночі зафіксовано інтенсивні пуски з північного напрямку. Імовірно, ворог застосував балістичні системи «Іскандер-М» або зенітні керовані ракети С-400.

після першої години ночі зафіксовано інтенсивні пуски з північного напрямку. Імовірно, ворог застосував балістичні системи «Іскандер-М» або зенітні керовані ракети С-400. Гіперзвукова зброя: моніторингові пабліки зазначають, що частина ударів по столиці могла бути завдана надзвуковими ракетами типу «Циркон», запущеними з території тимчасово окупованого Криму.

моніторингові пабліки зазначають, що частина ударів по столиці могла бути завдана надзвуковими ракетами типу «Циркон», запущеними з території тимчасово окупованого Криму. Крилаті ракети: стратегічна авіація РФ здійснила запуски ракет, які активно маневрували у повітряному просторі кількох областей перед заходженням на ціль.

Наслідки атаки та руйнування в Києві

У столиці повітряна тривога тривала кілька годин. Екстрені служби зафіксували пошкодження різного ступеня щонайменше на 50 локаціях майже в усіх районах міста:

Печерський район: зафіксовано подвійний удар, сталося займання даху Успенського собору в Києво-Печерській лаврі, а також пошкоджено житлові будинки та будівлю гуртожитку.

зафіксовано подвійний удар, сталося займання даху Успенського собору в Києво-Печерській лаврі, а також пошкоджено житлові будинки та будівлю гуртожитку. Оболонський район: зафіксовано пряме влучання в житлову 9-поверхівку. Знищено та пошкоджено близько 30 цивільних автомобілів, палали склади.

зафіксовано пряме влучання в житлову 9-поверхівку. Знищено та пошкоджено близько 30 цивільних автомобілів, палали склади. Шевченківський район: ворог завдав 5 ударів за 30 хвилин по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхівки, згоріли місцевий ринок та продуктовий магазин.

ворог завдав 5 ударів за 30 хвилин по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхівки, згоріли місцевий ринок та продуктовий магазин. Інші райони: постраждали житлові будинки в Солом'янському, Деснянському, Дарницькому, Дніпровському та Подільському районах. Уламками також зачепило приміщення Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

«Главком» писав, що російські окупанти під час масованого обстрілу Києва свідомо цілили по об'єктах Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Внаслідок влучання спалахнула пожежа в Успенському соборі.

Зауважимо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.