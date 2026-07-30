Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026

Дайджест новин 30 липня 2026 року

У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару, внаслідок якого загинули мирні жителі. Водночас російські війська вдень 30 липня атакували Павлоград, де внаслідок влучання у багатоповерхівку загинули троє людей, ще десятеро, серед яких двоє дітей, зазнали поранень. Також протягом дня відбулися кадрові зміни у Збройних силах України та Національній поліції.

«Главком» зібрав головні події за 30 липня.

Завершилися аварійно-рятувальні роботи у Львові

фото: ДСНС

У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару. Рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку тіло 35-річного працівника поліції Львівщини Володимира Шандри.

У ніч проти 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Львів, Київ, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони.

Драпатий змінив керівника Командування сил логістики

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив від посади очільника Командування сил логістики генерала Володимира Карпенка. Новим керівником призначено Юрія Погрібного.

За словами народної депутатки Мар'яни Безуглої, до роботи Карпенка були претензії щодо забезпечення військ, логістики, ремонту техніки та інших напрямів діяльності.

Білошицький очолив патрульну поліцію

фото: Національна поліція України

Полковника поліції Олексія Білошицького призначили начальником Департаменту патрульної поліції України. До цього він працював першим заступником керівника департаменту.

У Національній поліції зазначили, що Білошицький був одним із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції та впровадження сучасних підходів до її роботи.

Росія вдарила по багатоповерхівці у Павлограді

фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вдень 30 липня завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Під обстріл потрапив багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення, серед них – двоє дітей.

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