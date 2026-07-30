Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026
Ситуація на фронті 30 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 30 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням 74 ракет, здійснили 50 авіаційних ударів, скинувши 181 керовану авіаційну бомбу, а також застосували 5566 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили 2268 обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Новини війни в Україні

30 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш напружена ситуація зберігалася на Костянтинівському та Покровському напрямках, де російські війська здійснили найбільшу кількість атак.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

На цих напрямках від початку доби противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох авіабомб, а також здійснив 59 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, три з яких – із реактивних систем залпового вогню.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Російські війська 14 разів штурмували українські позиції в районах Стариці, Западного, Копанок, а також у напрямках Охрімівки, Радьківки та Хатнього.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили дві атаки противника, який намагався просунутися у бік Тищенківки.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Окупанти 13 разів намагалися прорвати оборону поблизу Діброви, Ставків, Лимана, Дробишевого, Озерного, Новомихайлівки, Греківки та Новоселівки.

Станом на вечір три боєзіткнення тривали.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 22 спроби російських військ просунутися вперед у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки та в напрямках Пискунівки, Рай-Олександрівки й Миколаївки.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог двічі атакував українські позиції поблизу Федорівки Другої та Тихонівки.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Російські війська здійснили 30 штурмів у районах Костянтинівки, Іллінівки, Торецького, Русиного Яру, Софіївки, а також у напрямках Степанівки, Довгої Балки та Вільного.

Два боєзіткнення на цьому напрямку тривали станом на 22:00.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Окупанти провели 25 атак, намагаючись просунутися поблизу Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького, а також у напрямках Білицького, Шевченка, Мирного, Муравки, Новопавлівки, Нового Донбасу та Матяшевого.

Чотири боєзіткнення залишалися незавершеними.

За попередніми підрахунками Генштабу, на Покровському напрямку українські військові ліквідували 29 російських військовослужбовців, ще семеро були поранені. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, 37 укриттів особового складу та один засіб радіоелектронної боротьби.

Крім того, українські підрозділи пошкодили дві артилерійські системи, три автомобілі, дві одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотниками та 182 укриття особового складу противника.

А ще було знищено або подавлено 218 безпілотних літальних апаратів різних типів.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Російські війська двічі атакували українські позиції в напрямку Калинівського та поблизу Першотравневого.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 10 атак противника, який намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового та Чарівного.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Українські військові відбили дві спроби наступу російських військ у районах Білогір'я та Щербаків.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026 фото 12

Нагадаємо, російські війська продовжують спроби охопити Оріхівський район оборони з двох флангів, одночасно стримуючи просування ЗСУ вздовж Дніпра. За оцінкою військового оглядача Костянтина Машрвця, наступ на Запорізькому напрямку поки не приніс окупантам вирішальних результатів, однак загроза для Оріхова зберігається. Для реалізації цих планів РФ зосередила на напрямку значне угруповання сил, основу якого становить 58-ма загальновійськова армія.

Читайте також:

Теги: Генштаб ЗСУ фронт окупанти штурм ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ШІ-система «Марічка» має допомогти військовим командирам швидше ухвалювати рішення під час планування бойових дій
«Аналог ChatGPT». ЗСУ презентували новий винахід
23 липня, 19:46
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 161 танк
Втрати ворога станом на 21 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
21 липня, 06:55
Масована атака дронів на Росію, США розширили удари по Ірану: головне за ніч 18 липня
Масована атака дронів на Росію, США розширили удари по Ірану: головне за ніч 18 липня
18 липня, 05:54
Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2026 року
14 липня, 08:18
В Україні триває 1595-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2026 року
7 липня, 09:20
Окупанти почали навчати дітей на Луганщині снайперської справи
Окупанти почали готувати школярів Луганщини до війни
7 липня, 06:30
Зеленський запропонував Путіну зустрітися в нібито захопленій Костянтинівці
Зеленський запропонував Путіну зустрітися в нібито захопленій Костянтинівці
4 липня, 13:03
У місті зафіксували масштабні перебої з електро- та водопостачанням
У Білгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут
4 липня, 01:30
Володимир Гончаров є призером чемпіонатів світу та Європи з кульової стрільби
Учасник двох Олімпіад Гончаров воює проти України в російському «м’ясному» підрозділі
1 липня, 11:50

Події в Україні

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026
226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026
Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026
Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026
Кривий Ріг оголосив 31 липня Днем жалоби після російського удару
Кривий Ріг оголосив 31 липня Днем жалоби після російського удару
Зеленський назвав країну, ракетою якої Росія вдарила по Радушному
Зеленський назвав країну, ракетою якої Росія вдарила по Радушному
Патрульна поліція України отримала нового керівника
Патрульна поліція України отримала нового керівника
Росія вдарила по Павлограду: загинуло троє людей, серед поранених діти
Росія вдарила по Павлограду: загинуло троє людей, серед поранених діти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Сьогодні, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua