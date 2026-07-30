226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026

Лінія фронту станом на 30 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням 74 ракет, здійснили 50 авіаційних ударів, скинувши 181 керовану авіаційну бомбу, а також застосували 5566 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили 2268 обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Новини війни в Україні

30 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш напружена ситуація зберігалася на Костянтинівському та Покровському напрямках, де російські війська здійснили найбільшу кількість атак.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

На цих напрямках від початку доби противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох авіабомб, а також здійснив 59 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, три з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Російські війська 14 разів штурмували українські позиції в районах Стариці, Западного, Копанок, а також у напрямках Охрімівки, Радьківки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили дві атаки противника, який намагався просунутися у бік Тищенківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Окупанти 13 разів намагалися прорвати оборону поблизу Діброви, Ставків, Лимана, Дробишевого, Озерного, Новомихайлівки, Греківки та Новоселівки.

Станом на вечір три боєзіткнення тривали.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 22 спроби російських військ просунутися вперед у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки та в напрямках Пискунівки, Рай-Олександрівки й Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог двічі атакував українські позиції поблизу Федорівки Другої та Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Російські війська здійснили 30 штурмів у районах Костянтинівки, Іллінівки, Торецького, Русиного Яру, Софіївки, а також у напрямках Степанівки, Довгої Балки та Вільного.

Два боєзіткнення на цьому напрямку тривали станом на 22:00.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Окупанти провели 25 атак, намагаючись просунутися поблизу Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького, а також у напрямках Білицького, Шевченка, Мирного, Муравки, Новопавлівки, Нового Донбасу та Матяшевого.

Чотири боєзіткнення залишалися незавершеними.

За попередніми підрахунками Генштабу, на Покровському напрямку українські військові ліквідували 29 російських військовослужбовців, ще семеро були поранені. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, 37 укриттів особового складу та один засіб радіоелектронної боротьби.

Крім того, українські підрозділи пошкодили дві артилерійські системи, три автомобілі, дві одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотниками та 182 укриття особового складу противника.

А ще було знищено або подавлено 218 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку

Російські війська двічі атакували українські позиції в напрямку Калинівського та поблизу Першотравневого.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 10 атак противника, який намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Українські військові відбили дві спроби наступу російських військ у районах Білогір'я та Щербаків.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, російські війська продовжують спроби охопити Оріхівський район оборони з двох флангів, одночасно стримуючи просування ЗСУ вздовж Дніпра. За оцінкою військового оглядача Костянтина Машрвця, наступ на Запорізькому напрямку поки не приніс окупантам вирішальних результатів, однак загроза для Оріхова зберігається. Для реалізації цих планів РФ зосередила на напрямку значне угруповання сил, основу якого становить 58-ма загальновійськова армія.