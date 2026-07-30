Кривий Ріг оголосив 31 липня Днем жалоби після російського удару

Після удару по Радушному Кривий Ріг оголосив День жалоби

Російська ракета забрала життя щонайменше шістьох людей, серед яких троє дітей

Кривий Ріг оголосив 31 липня Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За його словами, наразі підтверджена загибель щонайменше шістьох людей, серед яких троє дітей. Водночас остаточну кількість жертв ще встановлюють.

«Від російської ракети загинуло щонайменше шестеро людей, у тому числі троє дітей. І, на жаль, після проведення генетичних експертиз можуть бути ще погані новини. Завтра, 31 липня, у місті Кривий Ріг оголошується День жалоби за загиблими», – повідомив Вілкул.

У День жалоби в місті приспустять державні прапори та скасують розважальні заходи.

Нагадаємо, унаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне на Дніпропетровщині загинули щонайменше шестеро членів однієї багатодітної родини.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, Росія завдала удару по Радушному балістичною ракетою північнокорейського виробництва. За словами глави держави, остаточні висновки ще мають зробити експерти, однак наявні дані свідчать про застосування ракети з КНДР.

Президент також закликав партнерів прискорити передачу Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk та інших комплексів.