Атака дронів на Волгоград зупинила аеропорт та спричинила пожежі

У ніч проти 31 липня російський Волгоград опинився під масованою атакою дронів

Після серії гучних вибухів у кількох районах міста піднялися стовпи чорного диму.

У ніч проти 31 липня російський Волгоград та область опинилися під масованою атакою безпілотників. На території регіону оголошували ракетну та безпілотну небезпеку, а в місті працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіація), місцеве відділення РСЧС Росії та місцеві моніторингові ресурси.

Перші повідомлення про загрозу застосування невідомих дронів з'явилися ще увечері 30 липня близько 22:07. Вже вночі ситуація суттєво загострилася:

02:09 – Росавіація запровадила режим обмежень на польоти. В аеропорту Волгограда оголосили план «Килим», через що повітряна гавань тимчасово припинила прийом та відправку авіарейсів.

02:25 – на території усієї Волгоградської області офіційно оголосили ракетну небезпеку.

02:29 – жителі регіону почали масово повідомляти про гучні вибухи в небі.

Зауважимо, що місцеві Telegram-канали писали про польоти безпілотників у різних районах області, зокрема у Суровикинському, Свєтлоярському та Іловлинському районах. Також надходили повідомлення про роботу ППО в Красноармійському, Ворошиловському, Дзержинському та Тракторозаводському районах Волгограда. Жителів закликали відійти від вікон і залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

У мережі також з'явилися відео та фотографії, на яких видно пожежу й густий дим над одним із промислових районів міста.

Неофіційні джерела припускають, що займання могло виникнути на території промислової зони Волгоградського нафтопереробного заводу або поблизу логістичного комплексу Wildberries. Водночас офіційного підтвердження місця влучання або причини пожежі на момент публікації немає.

Станом на ранок російська влада не повідомляла про постраждалих чи масштаби можливих руйнувань. Міністерство оборони РФ заявило лише про роботу засобів протиповітряної оборони та збиття безпілотників над низкою регіонів країни, зокрема Волгоградською областю. За даними російського військового відомства, через падіння уламків БпЛА було тимчасово призупинено рух поїздів на ділянці Котельниково – Канальна.

Станом на 03:46 атака безпілотників на Волгоград триває.

За попередніми даними, під ударом опинилися щонайменше два важливі об'єкти. Першим є логістичний центр Wildberries у Волгограді площею близько 44 тис. кв. м, який обслуговує Волгоградську, Астраханську та сусідні області. Другим називають нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – один із найбільших НПЗ Росії, що виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти.

Крім того, російські моніторингові Telegram-канали повідомляють, що над Волгоградом нібито продовжують діяти безпілотники зі скидами. Інформація про масштаби пошкоджень і наслідки атаки продовжує уточнюватися.

До слова, у мережі завірусилося відео удару по російському оборонному підприємству «Титан-Барикади» у Волгограді, яке спеціалізується на виробництві озброєння для армії РФ. Після серії вибухів над територією заводу піднявся густий дим, а кадри наслідків швидко поширилися в соцмережах. За повідомленнями української сторони, для атаки було застосовано новітні високоточні ракети FP-5 Flamingo.