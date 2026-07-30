Зеленський назвав країну, ракетою якої Росія вдарила по Радушному

Президент заявив, що попередні дані вказують на застосування північнокорейської балістичної ракети, та закликав партнерів прискорити постачання засобів ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, Росія завдала удару по селищу Радушне на Дніпропетровщині балістичною ракетою північнокорейського виробництва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави.

За словами президента, остаточні висновки ще мають зробити експерти, однак наявні дані свідчать про застосування ракети з КНДР.

«По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися, але станом на зараз – це північнокорейська балістика», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що співпраця Росії та Північної Кореї становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Він також згадав про російську ракету, яка під час масованої атаки залетіла на територію Польщі.

Зеленський зазначив, що міжнародної реакції та засудження недостатньо, а головним пріоритетом залишаються додаткові засоби протиповітряної оборони для України.

«Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор», – наголосив глава держави.

Президент також закликав партнерів прискорити передачу ракет для систем Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk та інших комплексів ППО, підкресливши, що саме від цього залежить захист українських міст і життя людей.

Нагадаємо, унаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне на Дніпропетровщині загинули щонайменше шестеро членів однієї багатодітної родини. У Кривому Розі 31 липня оголосили День жалоби за жертвами атаки.