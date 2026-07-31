Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські авіабомби перетворили будинок в Краматорську на згарище: є поранені

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Російські авіабомби перетворили будинок в Краматорську на згарище: є поранені
Російська авіація вдарила бомбами ФАБ-250 по спальному району Краматорська
фото: скрин з відео

Армія РФ завдала масованого удару по житловому масиву міста, спричинивши масштабну пожежу та руйнування

Увечері 30 липня російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську на Донеччині. За попередніми даними, окупанти застосували чотири авіаційні бомби ФАБ-250, які скинули на спальний мікрорайон міста. Про це пише «Главком» з посиланням на начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

За словами очільника МВА, одне з влучань припало на багатоповерховий житловий будинок.

«Краматорськ зазнав авіаудару. За попередньою інформацією, російські війська скинули чотири ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста. Одне з влучань прийшлось у багатоповерхівку. Станом на 22:00 відомо про двох поранених – жінка та дівчина», – повідомив чиновник.

Ворог скинув чотири важкі ФАБ-250 на спальний мікрорайон Краматорська
Ворог скинув чотири важкі ФАБ-250 на спальний мікрорайон Краматорська
фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Після атаки на місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Вони ліквідовували наслідки удару, надавали допомогу постраждалим та обстежували пошкоджені будівлі. Інформація про масштаби руйнувань і можливих людей під завалами уточнюється.

Зазначимо, що ФАБ-250 – це авіаційна фугасна бомба масою близько 250 кілограмів. Російські війська регулярно застосовують такі боєприпаси, оснащені універсальними модулями планування і корекції (УМПК), що дозволяє запускати їх із великої відстані, не входячи в зону дії більшості українських засобів протиповітряної оборони. Через потужну бойову частину такі бомби завдають значних руйнувань цивільній інфраструктурі та житловій забудові.

Цей авіаудар став продовженням інтенсивного обстрілу Донеччини, адже Краматорськ залишається однією з головних цілей російських окупантів.

За даними правоохоронних органів, за попередню добу армія РФ завдала 1 147 ударів по лінії фронту та цивільних об'єктах регіону. Зокрема, перед цим Краматорськ атакували три ворожі FPV-дрони, пошкодивши два багатоквартирні будинки та цивільні авто. Крім того, поліцейські підтвердили загибель жителя селища Малотаранівка, який дістав смертельні поранення від російського FPV-дрона 28 липня.

Нагадаємо, 14 липня у Краматорську російські війська FPV-дроном атакували службовий автомобіль офіцерів-рятувальників ДСНС, який загорівся під час виконання ними службових обов'язків. Рятувальники не постраждали та змогли самотужки загасити пожежу, не допустивши поширення вогню. У ДСНС наголосили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати екстрені служби, які допомагають цивільному населенню.

Читайте також:

Теги: війна росія окупанти авіаудар пожежа вибух Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США виявили, що Іран стежив за їхніми військовими через Instagram
Reuters: Іран знайшов спосіб оцінювати удари по базах США
29 липня, 15:46
Втрати ворога станом на 27 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 27 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
27 липня, 08:20
Коршенко був одним із засновників термінала ділової авіації «Шереметьєво», який відкрився у 2011 році
Москва: колишнього директора Vip-термінала, звідки востаннє вилетів Пригожин, знайдено мертвим 
21 липня, 15:39
Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки
Масований дар по Одещині: є пошкодження на інфраструктурному об'єкті
12 липня, 13:06
Пекін і Москва шукають альтернативні способи протидії супутникам
Китай створив мікрохвильову зброю проти супутників Starlink
12 липня, 04:14
На знімку чітко видно, що на судні триває пожежа
Супутники зафіксували уражені танкери РФ в Азовському морі: оприлюднені знімки
10 липня, 17:01
Путін перерозподілив пальне не на користь Криму
ЗМІ: Путін віддав Калінінграду пальне, яке обіцяв Криму
2 липня, 19:50
Жиліна отримала від Федерації фігурного катання на ковзанах Росії відкріплення для виступу за Азербайджан.
Перспективна фігуристка відмовилася від громадянства Росії
2 липня, 15:36
фото із соцмереж російського посольства
Посольство Росії в Швеції заявило про напад дронів з імітацією вибухівки та фарбою
2 липня, 14:13

Події в Україні

Російські авіабомби перетворили будинок в Краматорську на згарище: є поранені
Російські авіабомби перетворили будинок в Краматорську на згарище: є поранені
226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026
226 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 липня 2026
Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026
Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026
Кривий Ріг оголосив 31 липня Днем жалоби після російського удару
Кривий Ріг оголосив 31 липня Днем жалоби після російського удару
Зеленський назвав країну, ракетою якої Росія вдарила по Радушному
Зеленський назвав країну, ракетою якої Росія вдарила по Радушному
Патрульна поліція України отримала нового керівника
Патрульна поліція України отримала нового керівника

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
29 липня, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 липня, 00:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua