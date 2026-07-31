Російські авіабомби перетворили будинок в Краматорську на згарище: є поранені

Армія РФ завдала масованого удару по житловому масиву міста, спричинивши масштабну пожежу та руйнування

Увечері 30 липня російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську на Донеччині. За попередніми даними, окупанти застосували чотири авіаційні бомби ФАБ-250, які скинули на спальний мікрорайон міста. Про це пише «Главком» з посиланням на начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

За словами очільника МВА, одне з влучань припало на багатоповерховий житловий будинок.

«Краматорськ зазнав авіаудару. За попередньою інформацією, російські війська скинули чотири ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста. Одне з влучань прийшлось у багатоповерхівку. Станом на 22:00 відомо про двох поранених – жінка та дівчина», – повідомив чиновник.

Ворог скинув чотири важкі ФАБ-250 на спальний мікрорайон Краматорська фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Після атаки на місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Вони ліквідовували наслідки удару, надавали допомогу постраждалим та обстежували пошкоджені будівлі. Інформація про масштаби руйнувань і можливих людей під завалами уточнюється.

Зазначимо, що ФАБ-250 – це авіаційна фугасна бомба масою близько 250 кілограмів. Російські війська регулярно застосовують такі боєприпаси, оснащені універсальними модулями планування і корекції (УМПК), що дозволяє запускати їх із великої відстані, не входячи в зону дії більшості українських засобів протиповітряної оборони. Через потужну бойову частину такі бомби завдають значних руйнувань цивільній інфраструктурі та житловій забудові.

Цей авіаудар став продовженням інтенсивного обстрілу Донеччини, адже Краматорськ залишається однією з головних цілей російських окупантів.

За даними правоохоронних органів, за попередню добу армія РФ завдала 1 147 ударів по лінії фронту та цивільних об'єктах регіону. Зокрема, перед цим Краматорськ атакували три ворожі FPV-дрони, пошкодивши два багатоквартирні будинки та цивільні авто. Крім того, поліцейські підтвердили загибель жителя селища Малотаранівка, який дістав смертельні поранення від російського FPV-дрона 28 липня.

Нагадаємо, 14 липня у Краматорську російські війська FPV-дроном атакували службовий автомобіль офіцерів-рятувальників ДСНС, який загорівся під час виконання ними службових обов'язків. Рятувальники не постраждали та змогли самотужки загасити пожежу, не допустивши поширення вогню. У ДСНС наголосили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати екстрені служби, які допомагають цивільному населенню.