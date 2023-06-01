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У Києві та області повітряна тривога тривала 20 хв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві та області повітряна тривога тривала 20 хв

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві та області станом на 10:14 була оголошена повітряна тривога. Також у Чернігівські області завили сирени. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про небезпеку атаки балістичними ракетами. О 10:36 тривогу ьбуло скасовано.

Станом на 10:22 пуску ракет не зафіксовано. 

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

За попередніми даними, загарбники атакували Київ ракетами – імовірно, крилатими та балістичного типу. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.

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