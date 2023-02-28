У Голосіївському районі столиці масштабна пожежа та чути вибухи (відео)
Відомо про одного постраждалого внаслідок пожежі
У Києві спалахнула пожежа. Місцеві Telegram-канали зазначали, що перед горінням було чутно вибухи.
Згодом інформацію про пожежу підтвердив міський голова Віталій Кличко.
«Пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо – кисневі балони», – йдеться в повідомленні.
Всі служби вже працюють на місці.
Одна особа постраждала.
Нагадаємо, 25 лютого горіли складські приміщення Подільського району столиці. Займання сталося в одноповерховій складській будівлі, де зберігалися легкозаймисті речовини – лакофарбові матеріали. Окрім колінчатого підіймача, вперше у столиці до гасіння пожежі було залучено новітнього робота, що значно полегшувало роботу вогнеборців.
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