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У Голосіївському районі столиці масштабна пожежа та чути вибухи (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Голосіївському районі столиці масштабна пожежа та чути вибухи (відео)
Віталій Кличко / Telegram

Відомо про одного постраждалого внаслідок пожежі

У Києві спалахнула пожежа. Місцеві Telegram-канали зазначали, що перед горінням було чутно вибухи.

Згодом інформацію про пожежу підтвердив міський голова Віталій Кличко.

«Пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо – кисневі балони», – йдеться в повідомленні.

Всі служби вже працюють на місці.

Одна особа постраждала.

Нагадаємо, 25 лютого горіли складські приміщення Подільського району столиці. Займання сталося в одноповерховій складській будівлі, де зберігалися легкозаймисті речовини – лакофарбові матеріали. Окрім колінчатого підіймача, вперше у столиці до гасіння пожежі було залучено новітнього робота, що значно полегшувало роботу вогнеборців.

Теги: Київ пожежа Віталій Кличко

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