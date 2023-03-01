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У Румунії лунали сирени: що сталося

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Румунії лунали сирени: що сталося
фото ілюстративне

Тестування сирен відбувається на тлі розмов про можливу агресію Росії в сусідній Молдові

Сьогодні від 10 до 11 ранку у Бухаресті та по всій Румунії пролунали сирени тривоги. Це було тестування системи сповіщення, повідомляє місцева служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що серед загроз, через які можуть вмикати сирени – стихійні, техногенні лиха та падіння об’єктів з атмосфери чи космосу. Крім того, нагадують, що тривогу можуть використовувати у випадку воєнного конфлікту. В Румунії є понад 7,5 тисячі сирен.

Тестування сирен відбувається на тлі розмов про можливу агресію Росії в сусідній Молдові. Росіяни тиждень тому заявили, що Україна нібито планує «вторгнення» у Придністров’я, де присутні російські військові.

Зазвичай у Румунії сповіщення про небезпеки – наприклад, пожежу, появу ведмедя або зникнення дитини – приходять на телефон і супроводжуються гучним сигналом. 

Раніше авіакомпанія Wizz Air вирішила, що існують ризики для польотів й скасувала всі рейси з Кишинева починаючи з 14 березня.

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що Київ нібито активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я. 

У відповідь на російські провокації влада Молдови спростувала заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров’ї. «Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова», – йдеться в заяві.

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Теги: тривога Румунія

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