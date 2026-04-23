У Києві стартує 18-й Київський Безпековий Форум

У столиці України розпочинається дводенний 18-й Київський Безпековий Форум, КБФ (Kyiv Security Forum, KSF). Тема цьогорічної події: «Морок чи світанок: чи є світло попереду?»

Форум об'єднає міжнародних лідерів, високопосадовців сфери безпеки та оборони, представників НАТО, дипломатів, інноваторів та громадських діячів для обговорення безпекових викликів сьогодення.

Однією з ключових тем Форуму стане ядерна безпека. 26 квітня виповнюється 40 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС. Атаки Росії на ядерну інфраструктуру України та окупація Запорізької АЕС знову повернули ядерну загрозу у центр глобального порядку денного.

Серед інших головних тем – міжнародна солідарність з Україною, трансатлантична єдність, глобальна безпека, оборона й сучасні технології війни, боротьба з корупцією та протидія дезінформації, стійкість міст та енергетичної інфраструктури.