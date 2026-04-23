У Києві стартує 18-й Київський Безпековий Форум

Станіслав Груздєв

Однією з ключових тем Форуму стане ядерна безпека

У столиці України розпочинається дводенний 18-й Київський Безпековий Форум, КБФ (Kyiv Security Forum, KSF). Тема цьогорічної події: «Морок чи світанок: чи є світло попереду?»

Форум об'єднає міжнародних лідерів, високопосадовців  сфери безпеки та оборони, представників НАТО, дипломатів, інноваторів та громадських діячів для обговорення безпекових викликів сьогодення. 

Однією з ключових тем Форуму стане ядерна безпека. 26 квітня виповнюється 40 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС. Атаки Росії на ядерну інфраструктуру України та окупація Запорізької АЕС знову повернули ядерну загрозу у центр глобального порядку денного.

Серед інших головних тем – міжнародна солідарність з Україною, трансатлантична єдність, глобальна безпека, оборона й сучасні технології війни, боротьба з корупцією та протидія дезінформації, стійкість міст та енергетичної інфраструктури.

 

Київський Безпековий Форум (Kyiv Security Forum, KSF) – провідна міжнародна платформа України для обговорення проблем війни, миру та глобальної безпеки, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду «Відкрий Україну» (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. 

Головна місія КБФ – захищати національні інтереси України у світі. Платформа діє одночасно на кількох рівнях: утримує Україну в центрі глобального порядку денного, розширює коло міжнародних партнерів нашої держави, а також формує експертизу з актуальних безпекових питань. З часу заснування КБФ провів тисячі подій – щорічних зібрань, спеціальних заходів, онлайн-дискусій. За цими подіями слідкують мільйони людей в Україні та за кордоном.

