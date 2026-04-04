Іран погрожує заблокувати другу стратегічну протоку

Баб-ель-Мандебська протока – це південний вихід до Червоного моря та Суецького каналу, який дає доступ до Середземного моря

На тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Галібаф публічно поставив питання про частку світових поставок нафти, зерна та добрив, що проходять через цю протоку, а також про те, які саме країни та компанії найбільше залежать від цього маршруту. Такі заяви розцінюються як натяк на можливість розширення морської блокади за допомогою єменських хуситів, яких підтримує Тегеран.

Через Суецький канал, до якого веде протока, проходить 12% світової торгівлі та 30% усіх контейнерних перевезень планети. За даними Агентства енергетичної інформації США, через Баб-ель-Мандебську протоку транспортується близько 6% морської нафти світу.

Крім того, Червоне море є критично важливим для Саудівської Аравії, оскільки дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки. Через трубопровід до порту Янбу Саудівська Аравія може перекачувати до 7 млн барелів сирої нафти на добу.

Атаки хуситів у Червоному морі, що тривають з кінця 2023 року, вже призвели до скорочення судноплавства в регіоні на понад 50%. Більшість великих компаній змушені перенаправляти судна навколо Африки (через мис Доброї Надії), що значно збільшує час доставки та витрати на логістику. Потенційне повне перекриття Іраном або його посередниками обох ключових проток – Ормузької та Баб-ель-Мандебської – може призвести до безпрецедентного колапсу світових ланцюгів постачання та критичного дефіциту ресурсів.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.