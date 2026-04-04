Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран погрожує заблокувати другу стратегічну протоку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іран погрожує заблокувати другу стратегічну протоку
Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф сидить у кріслі
фото: Reuters

Баб-ель-Мандебська протока – це південний вихід до Червоного моря та Суецького каналу, який дає доступ до Середземного моря

На тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Галібаф публічно поставив питання про частку світових поставок нафти, зерна та добрив, що проходять через цю протоку, а також про те, які саме країни та компанії найбільше залежать від цього маршруту. Такі заяви розцінюються як натяк на можливість розширення морської блокади за допомогою єменських хуситів, яких підтримує Тегеран.

Через Суецький канал, до якого веде протока, проходить 12% світової торгівлі та 30% усіх контейнерних перевезень планети. За даними Агентства енергетичної інформації США, через Баб-ель-Мандебську протоку транспортується близько 6% морської нафти світу.

Крім того, Червоне море є критично важливим для Саудівської Аравії, оскільки дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки. Через трубопровід до порту Янбу Саудівська Аравія може перекачувати до 7 млн барелів сирої нафти на добу.

Атаки хуситів у Червоному морі, що тривають з кінця 2023 року, вже призвели до скорочення судноплавства в регіоні на понад 50%. Більшість великих компаній змушені перенаправляти судна навколо Африки (через мис Доброї Надії), що значно збільшує час доставки та витрати на логістику. Потенційне повне перекриття Іраном або його посередниками обох ключових проток – Ормузької та Баб-ель-Мандебської – може призвести до безпрецедентного колапсу світових ланцюгів постачання та критичного дефіциту ресурсів.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. 

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

Теги: Іран війна Суецький канал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua