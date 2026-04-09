CNN: Іран тримає світову економіку в заручниках

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: AP

Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану

Попри те, що Дональд Трамп назвав двотижневе припинення вогню між США та Іраном «абсолютною перемогою», аналіз умов перемир'я свідчить про значний стратегічний успіх Тегерана. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ключовим інструментом тиску став контроль над Ормузькою протокою – найважливішою нафтовою артерією світу. Погодження Ірану відновити рух суден фактично є визнанням його здатності впливати на глобальну економіку без залучення значних військових потужностей. 

Ритейлери та інвестори відреагували на новини про перемир'я зниженням цін на нафту та газ на 15-20%, проте експерти застерігають: стабільність залишається ілюзорною, бо протока все таки залишається закритою.

Іран уже демонстрував свою владу, заблокувавши шлях для п'ятої частини світових поставок енергоносіїв та третини експорту добрив на шість тижнів. Це спровокувало надзвичайний стан в енергетиці Азії, стрибок цін у Європі та подорожчання пального в США. Як зазначають аналітики Oxford Economics, Тегеран використав протоку як повноцінну зброю в «економічній війні», що дозволило зберегти режим і домогтися припинення вогню.

Окрім геополітичного впливу, Іран отримав значні фінансові вигоди. Через дефіцит на ринку іранська нафта, яка зазвичай продавалася зі знижкою, почала реалізовуватися з премією до ціни Brent. Вашингтон навіть був змушений тимчасово дозволити вихід на ринок 140 млн барелів іранської нафти, щоб вгамувати світову кризу.

Наразі Тегеран прагне закріпити свій вплив на протоку на постійній основі. Обговорюється можливість запровадження офіційних транзитних зборів за прохід водним шляхом. Зокрема, розглядається схема, де посередником у зборах виступатиме Оман. За даними розвідки Lloyd's List, Іран уже почав стягувати плату в приватному порядку – відомо про випадок оплати у $2 млн одним судном. Оскільки альтернативних маршрутів для експорту з Перської затоки фактично не існує, судноплавні компанії та страховики можуть прийняти ці умови швидше за політиків, що перетворить Ормузьку протоку на постійний інструмент фінансового та політичного тиску Ірану.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. 

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

До слова, Іран планує змінити правила проходу через Ормузьку протоку, розділивши іноземні держави на три групи: ворожі, нейтральні та дружні. Ця класифікація напряму визначатиме умови транзиту для танкерів та вантажних суден через стратегічну водну артерію. 

Теги: нафта Іран війна США

