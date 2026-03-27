CNN: Трамп збентежений тим, що Іран не завершує війну, яку він розпочав

Перешкодою для діалогу між США та Іраном є глибока прірва між вимогами сторін

Президент США Дональд Трамп активно просуває ідею неминучого мирного врегулювання конфлікту з Іраном, заявляючи про готовність Тегерана до поступок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Попри публічний скептицизм іранської сторони, американський лідер стверджує, що Ісламська Республіка військово розгромлена і «благає» про угоду, але боїться внутрішньої реакції власного народу. Водночас ситуація залишається напруженою: до регіону прямують тисячі американських військових, що створює ризик переходу до затяжної наземної операції, яка може підірвати передвиборчі обіцянки Трампа припинити «вічні війни».

Основною перешкодою для діалогу є глибока прірва між вимогами сторін. Іран наполягає на повному припиненні агресії, виплаті репарацій та визнанні свого суверенітету над Ормузькою протокою, що дало б йому контроль над 20% світового постачання нафти. Американський план із 15 пунктів, навпаки, вимагає відмови Тегерана від ядерної зброї, припинення підтримки регіональних проксі-груп та розблокування протоки. Оскільки обидві сторони вважають себе переможцями – США через руйнівні авіаудари, а Іран через здатність завдавати економічного болю світу – простір для компромісу залишається критично малим.

Час для дипломатії обмежений, оскільки енергетична криза посилюється з кожним днем блокування поставок нафти. Політичний тиск на Трампа зростає через низькі рейтинги підтримки війни всередині США та невдоволення союзників. Експерти зазначають, що для реального прориву президенту доведеться відійти від політики максимального тиску та надати іранському режиму можливість «зберегти обличчя», що суперечить його звичній життєвій філософії.

Раніше президент США Дональд Трамп під час виступу на благодійному вечорі республіканців у Вашингтоні заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни.

За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.

Як відомо, очільник іранського зовнішньополітичного відомства Аббас Арагчі висловив сумнів щодо пропозицій США розпочати діалог. На його думку, зміна риторики Вашингтона після вимог «беззастережної капітуляції» свідчить про визнання невдачі американської сторони.

Арагчі підтвердив, що останнім часом через посередництво дружніх держав від США надійшло кілька звернень. Проте він зауважив, що цей процес є лише обміном повідомленнями для висловлення позицій чи попереджень, а не повноцінними переговорами.