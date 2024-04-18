Президент Литви розкритикував подвійні стандарти у наданні допомоги Ізраїлю та Україні

Науседа: «Я вважаю, що якщо ми стоїмо за демократичні цінності, ми повинні підтримувати і тих, і інших, а не підраховувати - одному даємо стільки-то, а іншому стільки-то»

Науседа вважає, що світ втрачає увагу до України

Президент Литви Гітанас Науседа вважає неприйнятними подвійні стандарти, які застосовує Захід у наданні допомоги Ізраїлю та Україні. Про це литовський лідер заявив журналістам в Брюсселі, повідомляє LRT.

«Неприйнятно, що ми, як ви правильно сказали, застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України. Якщо ми принципові і дійсно стоїмо за демократичні цінності, ми повинні підтримувати і тих, і інших, а не підраховувати – одному даємо стільки-то, а іншому стільки-то», – пояснив Науседа.

Заява президента Литви пролунала на тлі закликів Володимира Зеленського до союзників продемонструвати таку ж єдність щодо України, яку Захід продемонстрував після нападу Ірану на Ізраїль.

«Зрештою, наша нездатність доставити зброю і, перш за все, системи протиповітряної оборони коштує життя (українцям - ред.) кожного дня», – наголосив Науседа.

На його думку, це свідчить про втрату уваги до України з боку партнерів.

До слова, президент Литви закликав розпочати переговори з Києвом про вступ до ЄС. Науседа сказав, що «важливо шукати нові можливості для військової підтримки України».

Крім того, за його словами, сьогодні також важливо «побачити, що європейські інститути готові розпочати переговори та зробити це у червні цього року». «Ми повинні зробити це якнайшвидше, і це питання нашої довіри. Україна впоралася, Україна реалізувала необхідні реформи у надзвичайно складній ситуації та умовах. Зараз наша черга», – сказав президент Литви.

Нагадаємо, міністр енергетики Литви запропонував розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.