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РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в  укриття

У Києві та низці областей станом на 12:47 була оголошена повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів фіксувався зліт винищувачів Міг-31к на патрулювання у Чорному морі. Згодом з'явилася інформація про загрозу пусків Х-22 з Ту-22. О 12:56 тривогу було скасовано.

Станом на 12:50 карта тривог має такий вигляд: 

РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

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