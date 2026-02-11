Головна Країна Події в Україні
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 10:58 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. Об 11:12 в столиці пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого російський ударний безпілотник влучив у будинок в Богодухові на Харківщині. Унаслідок вибуху загинуло троє дітей та їхній батько, матір поранено.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл України. Він наголосив, що кожен російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення війни.

