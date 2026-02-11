Головна Країна Події в Україні
РФ вбила трьох дітей та батька у Богодухові: що відомо про трагедію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російські загарбники знищили житло родини
фото: поліція Харківської області

Поранена мати однорічної дівчинки та двох маленьких хлопчиків, убитих Росією, перебуває на 35-му тижні вагітності

У ніч проти 11 лютого російський ударний безпілотник влучив у будинок в Богодухові на Харківщині. Унаслідок вибуху загинуло троє дітей та їхній батько, матір поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

Унаслідок влучання будинок був повністю зруйнований та загорівся, а сім'я опинилася під завалами. Загинули три дитини – однорічна дівчинка та два хлопчики віком один рік і три місяці, а також їхній 34-річний тато.

РФ вбила трьох дітей та батька у Богодухові: що відомо про трагедію фото 1
РФ вбила трьох дітей та батька у Богодухові: що відомо про трагедію фото 2
Наслідки удару безпілотника по будинку
Наслідки удару безпілотника по будинку
фото: ДСНС

Рятувальникам вдалося врятувати маму дітей. Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки. Вона на 35-му тижні вагітності. Варто зазначити, що родина кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів на Харківщині.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 кв. м. На місці трагедії також працювали психологи, які надавали допомогу постраждалим і родичам загиблих.

РФ вбила трьох дітей та батька у Богодухові: що відомо про трагедію фото 3

До слова, унаслідок ранкового удару по Слов'янську 10 лютого загинуло двоє людей, 16 отримали поранення. Росіяни скинули на місто сім авіабомб. Внаслідок цього загинули 11-річна дівчинка та її матір. Серед поранених є семирічна дівчинка, чоловік 1980 року народження перебуває у тяжкому стані.

