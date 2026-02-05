У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття!

У Києві о 01:53 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у Збройних силах створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке протидіятиме російським ударним дронам.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що він наказав відрядити до командного складу Повітряних сил високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку «малої ППО». За цими результатами було ухвалено необхідні управлінські рішення.