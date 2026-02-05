Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 01:53 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у Збройних силах створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке протидіятиме російським ударним дронам.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що він наказав відрядити до командного складу Повітряних сил високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку «малої ППО». За цими результатами було ухвалено необхідні управлінські рішення.

Теги: укриття тривога Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один огірок у банці об’ємом 300 мл становить 69 гривень
Делікатес від похмілля за 70 гривень: супермаркет здивував пропозицією (фото)
30 сiчня, 16:34
Наразі на аварійних об’єктах у Києві працює близько 600 рятувальників
Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву
25 сiчня, 18:57
Згідно з рішенням Ради оборони, «пункти незламності» переходять на цілодобовий режим роботи
У Києві оновлено правила комендантської години: влада повідомила деталі
17 сiчня, 20:36
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 17-18 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
17 сiчня, 07:10
Наразі графіки відключень світла не діють
У Києві та області 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
13 сiчня, 08:04
Причиною сигналу була загроза застосування безпілотників
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
11 сiчня, 18:11
Тетяна Недєльська відкрила ворота свого маєтку для всіх, хто у скруті
Енергетичний колапс у столиці. Народна артистка України запрошує рятуватися в її маєток
11 сiчня, 17:52
Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, наразі без теплопостачання
Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час
9 сiчня, 13:50
Для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці
5 сiчня, 08:23

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото
Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото
Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві виставлено на продаж за понад 42 млн грн
Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві виставлено на продаж за понад 42 млн грн
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
На Київщині чоловік підозрюється у насильстві щодо дев'ятирічної дівчинки: подробиці від поліції
На Київщині чоловік підозрюється у насильстві щодо дев'ятирічної дівчинки: подробиці від поліції
У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів
У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua