Зеленський відреагував на вбивство трьох дітей та батька у Богодухові

Глава держави наголосив, що Росія не готується зупиняти війну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл України. Він наголосив, що кожен російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

«Напередодні в Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Вбили трьох маленьких дітей. Загинув і їхній батько. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Маму госпіталізували – жінка вагітна, отримала опіки», – каже він.

Крім того, президент повідомив, що зранку росіяни атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі. Загалом випустили по Україні з вечора 129 ударних дронів, значна частина з яких – «шахеди».

«Вночі на Сумщині через атаку дронами поранено шістьох людей, серед яких діти. Одна людина, на жаль, загинула. Під ранок також був удар по залізничному депо в Конотопі – пошкодили пожежний поїзд. Били й по Дніпровщині, Запоріжжю, Полтавщині», – розповів Зеленський.

Глава держави підкреслив, що тиск на Росію досі недостатній. «Кожен такий російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення цієї війни, та знову і знову доводить, що саме жорсткий тиск на Росію та чіткі гарантії безпеки для України – це реальний ключ до закінчення вбивств. Поки тиск на агресора недостатній і поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює», – каже очільник України.

Зеленський наголосив, що російська армія не готується зупиняти війну, а планує воювати й надалі. «І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну. ППО для нашої держави, пакети підтримки нашої стійкості та відповідальність Росії за те, що робиться, – це обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир», – підсумував президент.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 кв. м. На місці трагедії також працювали психологи, які надавали допомогу постраждалим і родичам загиблих.

Варто зазначити, що родина кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів на Харківщині.