У Києві та низці областей повітряна тривога триває понад годину

Пройдіть в укриття!

У Києві о 04:56 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, вночі 20 січня російські терористи атакували Київ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Росіяни атакують столицю. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!», – написав Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову. На іншій локації горять автомобілі. Мер Києва Віталій Кличко написав, що постраждала людина внаслідок атаки.

Кличко повідомив, що на лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення. Крім того, перебої є із водопостачанням.