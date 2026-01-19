Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 01:57 оголосили повітряну тривогу. Через п'ятнадцять хвилин повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що представники України в США працюють над документами, які потрібні для закінчення війни.

«Були сьогодні доповіді нашої делегації з Америки: Рустем Умєров доповідав по зустрічах із представниками Президента Трампа. Було вже кілька раундів перемовин – працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям», – сказав Зеленський.