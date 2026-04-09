У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 8:58 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 9:29 в столиці пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1506-й день повномасштабної війни в Україні.