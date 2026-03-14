У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО

У ніч на 14 березня у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком». Окупанти атакують регіон безпілотниками та балістичними ракетами.

Загроза для столиці та регіону триває. Росіяни запустили у бік Києва декілька ракет, також в області є загроза БпЛА.

Столична влада закликала громадян перейти в укриття. «Ворог здійснює атаку балістичними ракетами. Будьте уважні та обережні до відбою тривоги!», написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що у місті працює ППО.

Нагадаємо, триває 1480-й день війни.