У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
Станом на 03:15 загроза удару триває
У ніч на 14 березня у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком». Окупанти атакують регіон безпілотниками та балістичними ракетами.
Загроза для столиці та регіону триває. Росіяни запустили у бік Києва декілька ракет, також в області є загроза БпЛА.
Столична влада закликала громадян перейти в укриття. «Ворог здійснює атаку балістичними ракетами. Будьте уважні та обережні до відбою тривоги!», написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Мер Києва Віталій Кличко додав, що у місті працює ППО.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1480-й день війни.
