Посол розповів, як відрізняються повітряні тривоги в Ізраїлі та Україні

Посол Корнійчук: «В Ізраїлі люди ходять в бомбосховища лише на 15-20 хвилин»

Повітряні тривоги в Ізраїлі значно коротші, ніж в Україні, зокрема завдяки ефективнішій системі раннього оповіщення. Про це в інтерв’ю «Главкому» зауважив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, порівнюючи безпекову ситуацію в обох країнах.

«Цього року повітряних тривог набагато менше, ніж минулого. Всі регіони облаштовані бомбосховищами, люди туди ходять, але, як правило, лише на 15-20 хвилин. І летальних випадків набагато менше – за два тижні у Ізраїлі 14 загиблих. Причому вісім з них загинуло під час влучання в одне приміщення біля Єрусалима. Але при цьому близько 750 поранених і багато з них – у важкому стані. На відміну від України, Ізраїль не надає точних даних про кількість загиблих цивільних, поранених і руйнувань», – зазначив дипломат.

Посол зазначив, що в Україні, попри передачу Ізраїлем засобів для створення системи раннього оповіщення, повітряні тривоги залишаються тривалими, через що люди змушені інколи перебувати в укриттях по пів доби. «І це не стільки через те, що ракет чи дронів в Україні запускають більше, ніж в Ізраїлі, а тому що там через наявність систем раннього оповіщення краще прогнозують місце влучання. Тому нам варто над цим працювати», – пояснив він.

«Ми підштовхували ізраїльське керівництво до того, щоб нам продали все необхідне для раннього оповіщення. Але я не певний, що в Україні ці системи працюють в штатному режимі», – додав Євген Корнійчук.

Посол підтвердив, що Ізраїль передавав Києву одну з таких систем, однак згодом у Київській міській військовій адміністрації заявили, що вона не підходить. «Це не дуже приємна історія для мене, бо нам варто все-таки берегти людей і прислуховуватися до тих, у кого є більше досвіду», – зазначив він.

Також Євген Корнійчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Ізраїлі наразі немає масової паніки серед українців через війну, а кількість охочих залишити країну залишається незначною. На виїзд через посольство зареєструвалися лише близько 25 осіб. Водночас Корнійчук пояснив, що українці активно користуються альтернативними маршрутами для виїзду. Зокрема, через відкриті кордони з Єгиптом та Йорданією.

Зокрема, Корнійчук зауважив, що Ізраїль, попри атаки модернізованих російських безпілотників на свою територію, утримується від відкритої критики Москви через необхідність зберігати обережний баланс у відносинах.